Ufficiale – Ibrahimovic salterà gli Europei | la comunicazione della Svezia

Advertising

Elleo20 : RT @86_longo: Arriva la comunicazione ufficiale: #Ibrahimovic salta l’Europeo - PianetaMilan : Ufficiale – @Ibra_official salterà gli #EURO2020: la comunicazione della Svezia - @svenskfotboll @acmilan #ACMilan… - tuttonapoli : UFFICIALE - Tegola Ibrahimovic: salterà l'Europeo a causa dell'infortunio - Hamzabozzi : Ufficiale: Ibrahimovic salta gli europei con la Svezia - Vittoriog82 : RT @TUTTOJUVE_COM: Ibrahimovic salta l'Europeo: l'annuncio ufficiale -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Ibrahimovic

Al termine della visita il Milan ha diffuso questo comunicato: 'AC Milan comunica che oggi Zlatanè stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al ...La stagione con il Milan è di fatto terminata mapuò ancora cercare di recuperare in vista dell'europeo con la Svezia. Comments commentsL'infortunio al ginocchio ha fatto terminare anzitempo il campionato di Zlatan Ibrahimovic, anche se nelle scorse ore sembrava che il giocatore potesse recuperare per l'Europeo. Niente da fare, però, ...Svezia, Zlatan Ibrahimovic non giocherà l'Europeo: troppo grave l'infortunio dell'attaccante del Milan, come conferma la federazione scandinava ...