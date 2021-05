Ufficiale | Ibrahimovic salta gli Europei Il comunicato della Svezia

(Di sabato 15 maggio 2021) L’infortunio al ginocchio ha fatto terminare anzitempo la stagione a Zlatan. L’attaccante sarà costretto are anche gli. Questo ilNazionale svedese. “Oggi Zlatanha informato il ct Janne Andersson che l’infortunio gli impedirà di partecipare all’Europeo di quest’estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo”. Idag har Zlatan meddelat Janne Andersson att hans skada stoppar honom från att medverka i EM i sommar. Krya på dig Zlatan, vi hoppas att få se dig på fotbollsplanen snart igen! — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 15, 2021 FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Al termine della visita il Milan ha diffuso questo comunicato: 'AC Milan comunica che oggi Zlatanè stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al ...La stagione con il Milan è di fatto terminata mapuò ancora cercare di recuperare in vista dell'europeo con la Svezia. Comments commentsSegui tutte le dichiarazioni del tecnico rossonero, sul nostro sito e sulla nostra app ufficiale. "E' arrivata la consapevolezza ... Dovrebbe essere una terapia conservativa che permetterà a ...L'infortunio al ginocchio ha fatto terminare anzitempo il campionato di Zlatan Ibrahimovic, anche se nelle scorse ore sembrava che il giocatore potesse recuperare per l'Europeo. Niente da fare, però, ...