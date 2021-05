U&D, l’ex tronista ha preso la sua decisione definitiva: nuovo amore in vista? (Di sabato 15 maggio 2021) Un ex concorrente del dating show di Maria De Filippi avrebbe finalmente messo da parte dubbi e titubanze: ecco chi ha scelto. Era un ex tronista di Uomini e Donne,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 15 maggio 2021) Un ex concorrente del dating show di Maria De Filippi avrebbe finalmente messo da parte dubbi e titubanze: ecco chi ha scelto. Era un exdi Uomini e Donne,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AFPphoto : #Portugal The annual Fatima pilgrimage - SCBastia : 2??0??1??7?? ?? 2??0??2??1?? 4 anni... Tanti strazii... Rivenimu di l’infernu... ?? Incù passione, travagliu è turc… - SCBastia : #QRMSCB | 0??-1?? | ? 90’ HÈ COMPIU ! VITTORIA BASTIACCIA ! ?? ?? U SPORTING CAMPIONE DI NAZIUNALE ! ?? ?? ?? 65’ Le… - ireipeirene : RT @blinkhbdl: ho bisogno di cfu c arezze f ine della pandemia u na seduta di terapia - sghi29 : RT @sbruffino: Noi non dimentichiamo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N 25.000 C O N T A G I N O N H A S E N S… -