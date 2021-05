**Tv: Maglie, 'Rula Jebreal chi, quella che disse a Nicola Porro 'taci tu uomo bianco'?'** (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Non c'è peggior nemico della causa dell'uguaglianza delle donne che lo meritano di personaggi come Rula Jebreal. Non dimentichiamoci che lei è quella che disse al giornalista e collega Nicola Porro 'taci tu, uomo bianco'. Chi è razzista, chi è classista?". E' l'opinione della giornalista Maria Giovanna Maglie che commenta così all'Adnkronos il rifiuto, accompagnato da roventi polemiche, di Rula Jebreal a partecipare ieri sera alla trasmissione 'Propaganda Live' a causa di una lamentata esigua presenza di partecipazioni femminili. "Le donne in televisione vanno, sono ospiti, oggi sono spesso anche conduttrici. Significa questo che l'informazione è alla pari? ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Non c'è peggior nemico della causa dell'uguaglianza delle donne che lo meritano di personaggi come. Non dimentichiamoci che lei ècheal giornalista e collegatu,'. Chi è razzista, chi è classista?". E' l'opinione della giornalista Maria Giovannache commenta così all'Adnkronos il rifiuto, accompagnato da roventi polemiche, dia partecipare ieri sera alla trasmissione 'Propaganda Live' a causa di una lamentata esigua presenza di partecipazioni femminili. "Le donne in televisione vanno, sono ospiti, oggi sono spesso anche conduttrici. Significa questo che l'informazione è alla pari? ...

