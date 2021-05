Tutti al “Mood” di Battipaglia | il nuovo concept di Antonio Bruno

(Di sabato 15 maggio 2021) di Olga Chieffi E’ finalmente giunto il giorno dell’inaugurazione del, il lounge bar di, che attende, oramai, da un anno di poter aprire i suoi spazi, in via Ripa, 44 in. L’appuntamento per gli habituè dell’aperitivo domenicale e per tutto ciò che possa racchiudere la parola incontro, è fissato per domani alle ore 11. “A vida è a arte do encontro” scriveva il poeta Vinicius de Moraes eci rende partecipi della prima tappa di un lungo percorso, di uno spazioche aprirà le porte all’incedere di cose e persone, con cui inspiegabilmente, ci si troverà a condividere più di quanto si possa immaginare, uno stato d’animo, una tensione dello spirito, prima ancora che un modo d’essere, ovvero un “”. Esiste ...

Advertising

vogliosolot3 : Oggi è un anno di “problemi con tutti” e io da quando sono sveglia li ho con tutti. Che bel mood @Fedez - AlmiraUva : RT @ValerioLivia: @DonatoMarinelli @AntonellaLaTor6 @giusyna___mood @lagatta4739 @Hakflak @AlmiraUva @robyeyli @lucy_esposito @SuttoraM @ad… - commentatrices5 : parapiglia prevede tutti i miei mood di sta sera #Amici20 #teamviola - Alice70A : RT @Sensibilia8: @adelestancati @SalaLettura @MaraBussani @camassa_carmen @lagatta4739 @LaPupaprisca @MinervaArmata @MollyBloom82 @giusyna_… - ValerioLivia : RT @AnnaAnusiaAnia: @DonatoMarinelli @AntonellaLaTor6 @ValerioLivia @giusyna___mood @lagatta4739 @Hakflak @AlmiraUva @robyeyli @lucy_esposi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti Mood

RomaToday

... energia e vitalità sull'onda del leitmotive " Bellaria Igea Marina Flower". Durante la ... " Invitiamogli interessati a tenersi aggiornati seguendo la pagina ufficiale di Bellaria Igea ...Una doccia fredda per chi ha lavorato al salto di qualità, alla costruzione di unsereno e ... Per un gruppo di giocatori quasialla prima grande vittoria, cresciuti in questi mesi a pane ed ..."Sono entrato nel loro gruppo e gli dà noia il fatto che abbia invaso le loro abitudini. Ogni giorno mi piace occuparmi la giornata facendo dell’altro, per esempio portando il cibo a casa ma non l’ho ...Mentre “In the Mood for Love” continua a splendere nelle sale, dimostrando che i grandi capolavori non hanno mai problemi d’età, la voglia di cinema al cinema continua a crescere. Così come la voglia ...