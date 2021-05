Turismo, Federalberghi: “2021 parte in salita – 85,6% presenze, tonfo stranieri, se non si cambia rotta andrà peggio del 2020” (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il 2020 “anno horribilis” per il Turismo con 223 milioni di presenze in meno sul territorio italiano rispetto al 2019, il 2021, per come è iniziato, non promette niente di buono, anzi, rischia di andare peggio. E comunque, le aspettative degli operatori sono rivolte al 2023 per rivedere un ritorno dei flussi turistici ai livelli del 2019. E’ il quadro delineato dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, appena rieletto alla guida degli albergatori della Confcommercio, durante la 71 assemblea nazionale che si è svolta a Roma e ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Se l’anno scorso il calo medio dei turisti è stato del 53,4% rispetto al 2019, con punte che in alcune località hanno superato ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il“anno horribilis” per ilcon 223 milioni diin meno sul territorio italiano rispetto al 2019, il, per come è iniziato, non promette niente di buono, anzi, rischia di andare. E comunque, le aspettative degli operatori sono rivolte al 2023 per rivedere un ritorno dei flussi turistici ai livelli del 2019. E’ il quadro delineato dal presidente diBernabò Bocca, appena rieletto alla guida degli albergatori della Confcommercio, durante la 71 assemblea nazionale che si è svolta a Roma e ha visto lacipazione, tra gli altri, del ministro delMassimo Garavaglia. Se l’anno scorso il calo medio dei turisti è stato del 53,4% rispetto al 2019, con punte che in alcune località hanno superato ...

