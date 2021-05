Tuffi, Europei 2021: Chiara Pellecani entra in Finale nel trampolino tre metri, eliminata Elena Bertocchi (Di sabato 15 maggio 2021) Missione compiuta per Chiara Pellacani nei preliminari della gara femminile del trampolino tre metri, valida per gli Europei 2021 di Budapest (Ungheria). L’azzurrina, classe 2002, ha ottenuto il sesto punteggio della fase eliminatoria (291.45) e dunque sarà parte dell’atto conclusivo che si terrà nel tardo pomeriggio odierno. Una prova solida e consistente quella di Pellacani nelle sue rotazioni con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato maggiormente premiato (63.00) e il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato con qualche difficoltà (54.00). Alla fine della fiera, la nostra portacolori sarà quindi tra le finaliste e con il sogno del podio che, basandoci sui punteggi delle altre concorrenti, potrebbe non essere una chimera. La migliore dei preliminari è stata la tedesca Tina ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Missione compiuta perPellacani nei preliminari della gara femminile deltre, valida per glidi Budapest (Ungheria). L’azzurrina, classe 2002, ha ottenuto il sesto punteggio della fase eliminatoria (291.45) e dunque sarà parte dell’atto conclusivo che si terrà nel tardo pomeriggio odierno. Una prova solida e consistente quella di Pellacani nelle sue rotazioni con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato maggiormente premiato (63.00) e il doppio salto mortale e mezzo rovesciato carpiato con qualche difficoltà (54.00). Alla fine della fiera, la nostra portacolori sarà quindi tra le finaliste e con il sogno del podio che, basandoci sui punteggi delle altre concorrenti, potrebbe non essere una chimera. La migliore dei preliminari è stata la tedesca Tina ...

