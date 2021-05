Tso al 18enne senza la mascherina: "Colpa della filiera del male" (Di sabato 15 maggio 2021) Potrebbero esserci le fake news alla base della vicenda del 18enne di Fano sottoposto al Tso per non aver indossato la mascherina in classe, ma la storia è molto lacunosa Leggi su ilgiornale (Di sabato 15 maggio 2021) Potrebbero esserci le fake news alla basevicenda del 18enne di Fano sottoposto al Tso per non aver indossato lain classe, ma la storia è molto lacunosa

Advertising

gabberrrrr : RT @luomomascherato: Il 18enne di #Fano sotto #TSO è stato plagiato perchè rivendica il suo diritto allo studio senza mascherina. I minore… - maurogab1 : RT @SuperElis2: @DReqvenge2020 Non voleva fare il tampone, come era suo diritto. Quindi #TSO. È scritto chiaramente qui ???? - nuvolar97330681 : RT @SuperElis2: @DReqvenge2020 Non voleva fare il tampone, come era suo diritto. Quindi #TSO. È scritto chiaramente qui ???? - manupychan : RT @SuperElis2: @DReqvenge2020 Non voleva fare il tampone, come era suo diritto. Quindi #TSO. È scritto chiaramente qui ???? - GRETA1SGARBO : RT @SuperElis2: @DReqvenge2020 Non voleva fare il tampone, come era suo diritto. Quindi #TSO. È scritto chiaramente qui ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Tso 18enne senza Tso al 18enne senza la mascherina : "Colpa della filiera del male" ... il retroterra della vicenda del 18enne di Fano che si è rifiutato di indossare la mascherina a scuola ed è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio (Tso), ma naturalmente in questa ...

Tso a studente senza mascherina/ Avvocato 'Costituzionalista? Nessuna manipolazione' ... 262 morti, 7852 nuovi casi TSO A STUDENTE SENZA MASCHERINA: INTERVIENE L'AVVOCATO Ad intervenire ai microfoni di Byoblu è stato l'avvocato del 18enne al quale è stato fatto un TSO , Isabella ...

... il retroterra della vicenda deldi Fano che si è rifiutato di indossare la mascherina a scuola ed è stato sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio (), ma naturalmente in questa ...... 262 morti, 7852 nuovi casiA STUDENTEMASCHERINA: INTERVIENE L'AVVOCATO Ad intervenire ai microfoni di Byoblu è stato l'avvocato delal quale è stato fatto un, Isabella ...