Trionfo Roma nel derby | Mkhitaryan e Pedro stendono la Lazio

(Di sabato 15 maggio 2021) Lariscatta il ko dell’andata e si aggiudica ildi ritorno superando 2-0 la. A decidere la sfida dell’Olimpico le reti, una per tempo, di. I giallorossi ringraziano anche il portiere Fuzato protagonista di alcuni interventi decisivi. Con questo ko i biancocelesti escono definitivamente dalla corsa a un posto in Champions League, mentre la squadra di Fonseca, al primovinto in 4 tentativi, mette praticamente in cassaforte il settimo posto e la qualificazione in Conference League. Inizio equilibrato con le due squadre che si annullano senza creare occasioni da gol. Nella seconda metà della prima frazione si vede per prima la squadra biancoceleste che al 26? va vicina al vantaggio. Grave leggerezza di Ibanez che perde un pallone sanguinoso in ...

La Lazio non riesce a replicare e lasfiora il raddoppio al 12' della ripresa. El Shaarawy scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Cristante, controllo con il petto e tiro al volo di poco ...1'st Iniziata la ripresa, stavolta il primo pallone è della. Intanto c'è un cambio per i giallorossi. Entra Santon per Bruno Peres. Avanti laalla fine del primo tempo grazie alla rete di ...Subito Mourinho, come sempre, via solcial. «Complimenti alla squadra e mister Fonseca per la grande vittoria». Si avvicina a suon di post, Mou. Che da quando è stato ...La Roma riscatta il ko dell’andata e si aggiudica il derby di ritorno superando 2-0 la Lazio. A decidere la sfida dell’Olimpico le reti, una per tempo, di Mkhitaryan e Pedro. I giallorossi ringraziano ...