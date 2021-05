Totti e Ilary Blasi, il nuovo gatto si chiama Alfio: su Instagram le foto dello Sphynx (Di sabato 15 maggio 2021) Ilary Blasi ha presentato ai fan il suo nuovo gatto Alfio su Instagram. Un micio della razza Canadian Sphynx, la stessa della gatta Donna Paola, caratterizzata dall'assenza di... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021)ha presentato ai fan il suosu. Un micio della razza Canadian, la stessa della gatta Donna Paola, caratterizzata dall'assenza di...

Advertising

leggoit : Ilary Blasi e Totti, il nuovo gatto si chiama Alfio: su Instagram le foto dello Sphynx - infoitcultura : Un nuovo arrivo in casa Totti: Ilary Blasi 'La famiglia si allarga' - Formatonews - salvione : Ilary Blasi posta una foto su Instagram e Totti...si sente di troppo - Rosanna32032180 : Io farei fare a Ilary la dieta dell'isola poi manderei Totti a mangiarle un piatto di spaghetti all'amatriciana in faccia #isola - GiuseppinaPucc1 : Mammamia, Ilary, ma quanto gridi? Sei sguaiata come una casalinga disperata al mercato, m'hai rotto i timpani...gua… -