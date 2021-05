Ti ho scritto il futuro dell’architettura (Di sabato 15 maggio 2021) Approfittando dell’apertura dei musei, si va anche al recupero o al ripassino, no? E così, al Maxxi di Roma, ci cerca di far finta di niente di fronte agli ormai invecchiati finalisti del premio Bulgari, che freschi non son mai stati, poi. Si incappa girellando in una buonissima scorpacciata balcanica (“Piu’ grande di me. Voci eroiche dall’ex Jugoslavia”). E’ ancora chiusa ma infilarsi non e’ come Topkapi, ecco. E poi finalmente si va al sodo, al vero motivo: l’antologica su Aldo Rossi (fino al 17 ottobre), rivalutatissimo tra la generazione dei quarantenni del mestiere, per altri solo uno strano ambiguo ricordo in diretta, mentre succedeva. Trionfo di triangoli, cerchi, e poi piano piano pazzie, capolavori e poi ancora pazzie pazzie, tra i modellini comunque magnifici. Una teca porta memorabilia dell’architetto: il quaderno delle elementari, registri dell’università, disegnini, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021) Approfittando dell’apertura dei musei, si va anche al recupero o al ripassino, no? E così, al Maxxi di Roma, ci cerca di far finta di niente di fronte agli ormai invecchiati finalisti del premio Bulgari, che freschi non son mai stati, poi. Si incappa girellando in una buonissima scorpacciata balcanica (“Piu’ grande di me. Voci eroiche dall’ex Jugoslavia”). E’ ancora chiusa ma infilarsi non e’ come Topkapi, ecco. E poi finalmente si va al sodo, al vero motivo: l’antologica su Aldo Rossi (fino al 17 ottobre), rivalutatissimo tra la generazione dei quarantenni del mestiere, per altri solo uno strano ambiguo ricordo in diretta, mentre succedeva. Trionfo di triangoli, cerchi, e poi piano piano pazzie, capolavori e poi ancora pazzie pazzie, tra i modellini comunque magnifici. Una teca porta memorabilia dell’architetto: il quaderno delle elementari, registri dell’università, disegnini, ...

