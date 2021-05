The Northman: l'uscita del film di Robert Eggers con Nicole Kidman è ufficiale (Di sabato 15 maggio 2021) The Northman ha una data di uscita; il film di Robert Eggers, regista di The Witch, vede Nicole Kidman, Bjork e Anya Taylor-Joy tra i protagonisti principali. Buone notizie per The Northman, il film di Robert Eggers con Nicole Kidman che ha subìto ritardi a causa della pandemia di Covid-19, che finalmente ha una data d'uscita, ovvero l'8 aprile 2022. Come annunciato da Focus Features, il film The Northman uscirà l'8 aprile 2022, con un bel po' di ritardo. Le riprese del lungometraggio con Nicole Kidman, Ana Taylor-Joy e la cantante islandese Björk sono infatti iniziate la scorsa estate ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 maggio 2021) Theha una data di; ildi, regista di The Witch, vede, Bjork e Anya Taylor-Joy tra i protagonisti principali. Buone notizie per The, ildiconche ha subìto ritardi a causa della pandemia di Covid-19, che finalmente ha una data d', ovvero l'8 aprile 2022. Come annunciato da Focus Features, ilTheuscirà l'8 aprile 2022, con un bel po' di ritardo. Le riprese del lungometraggio con, Ana Taylor-Joy e la cantante islandese Björk sono infatti iniziate la scorsa estate ...

