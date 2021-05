The Human Voice | Amodovar parla del personaggio femminile

(Di sabato 15 maggio 2021) The. Nel monologo di Jean Cocteau, eseguito per la prima volta nel 1930, una donna va a pezzi durante una conversazione telefonica con il suo futuro ex amante. Cosa ha fatto Almodovar di The? Almodóvar ha ora adattato il pezzo di Cocteau in un tipico cortometraggio di mezz’ora con protagonista Tilda Swinton nei panni della parte lesa, anche se questo non è il suo primo contatto con il materiale.ndo del film dice. “Questo è un tale mistero”, mi dice, in modo abbastanza appropriato, tra le prove con Penélope Cruz per la loro ultima collaborazione, Parallel Mothers. “È una situazione drammatica che amo. Più di una volta ho usato l’idea della donna abbandonata in piedi sull’orlo dell’abisso. Inietta un certo dinamismo in ciò che viene dopo perché ha perso tutto il ...

Il Cinema Tiberio di Rimini presenta in prima visione il mediometraggio (30 minuti) di AlmodóvarVoice con Tilda Swinton lunedì 17 e mercoledì 19 maggio alle ore 18.30 (ingresso unico 3 euro). Il film è presentato in versione originale con sottotitoli in italiano. Una donna sta ...Trenta minuti di puro e coloratissimo Pedro Almodovar: The Human Voice è il film da vedere al cinema nel weekend.