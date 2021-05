«The Chair»: Sandra Oh arriva su Netflix (e non pensa a «Grey’s Anatomy») (Di sabato 15 maggio 2021) Sandra Oh non è una donna che ama stare con le mani in mano. E così, ora che Killing Eve sta arrivando al capolinea, eccola in un nuovo progetto che, no, non è la diciottesima edizione di Grey’s Anatomy. Alla notizia che la serie di ABC sarebbe stata rinnovata per un’ultima stagione molti, spinti dall’entusiasmo di aver rivisto Patrick Dempsey, Eric Dane e compagnia bella, hanno pensato che presto o tardi toccherà anche a Cristina Yang, il personaggio che ha dato a Oh la notorietà internazionale, ma lei si è affrettata a dire di no, quello è un capitolo chiuso. Quello nuovo si chiama The Chair, una miniserie in 6 episodi che arriverà su Netflix il 27 agosto e che è stata scritta da Amanda Peet insieme al marito David Benioff, il co-creatore di Game of Thrones, qui anche produttore con il fedele amico e collega D.B. Weiss. https://twitter.com/netflix/status/1392534363376545796 Leggi su vanityfair (Di sabato 15 maggio 2021) Sandra Oh non è una donna che ama stare con le mani in mano. E così, ora che Killing Eve sta arrivando al capolinea, eccola in un nuovo progetto che, no, non è la diciottesima edizione di Grey’s Anatomy. Alla notizia che la serie di ABC sarebbe stata rinnovata per un’ultima stagione molti, spinti dall’entusiasmo di aver rivisto Patrick Dempsey, Eric Dane e compagnia bella, hanno pensato che presto o tardi toccherà anche a Cristina Yang, il personaggio che ha dato a Oh la notorietà internazionale, ma lei si è affrettata a dire di no, quello è un capitolo chiuso. Quello nuovo si chiama The Chair, una miniserie in 6 episodi che arriverà su Netflix il 27 agosto e che è stata scritta da Amanda Peet insieme al marito David Benioff, il co-creatore di Game of Thrones, qui anche produttore con il fedele amico e collega D.B. Weiss. https://twitter.com/netflix/status/1392534363376545796

