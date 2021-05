Test salivari molecolari, il ministero: “Utili su anziani, disabili e per screening nelle scuole”. Ma con dei paletti (Di sabato 15 maggio 2021) Via libera all’Utilizzo dei tamponi salivari per il rilevamento dei casi di Covid 19. La circolare del ministero della Salute, attesa da giorni, è uscita ieri in tarda serata e distingue tra i Test salivari antigenici, tra i quali ci sono quelli rapidi, e i Test salivari molecolari. Entrambi potranno essere Utilizzati, ma solo quelli molecolari, ritenuti più affidabili, non avranno bisogno di un’ulteriore verifica fatta con i classici tamponi molecolari nasofaringei nel caso di risultati positivi. “Ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19 – si legge nel documento ministeriale – i Test molecolari su campione salivare dovranno essere segnalati nel sistema di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Via libera all’zzo dei tamponiper il rilevamento dei casi di Covid 19. La circolare deldella Salute, attesa da giorni, è uscita ieri in tarda serata e distingue tra iantigenici, tra i quali ci sono quelli rapidi, e i. Entrambi potranno esserezzati, ma solo quelli, ritenuti più affidabili, non avranno bisogno di un’ulteriore verifica fatta con i classici tamponinasofaringei nel caso di risultati positivi. “Ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19 – si legge nel documento ministeriale – isu campione salivare dovranno essere segnalati nel sistema di ...

