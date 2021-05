Test salivare | ok del ministero | ecco come funziona e chi può farlo

(Di sabato 15 maggio 2021) Al via aisalivari molecolari per la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2. Lo riferisce ildella Salute attraverso una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni...

Gli esiti deimolecolari su campione, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni, devono essere inseriti nel sistema informativo ...... in particolare: se vengono sottoposti a screening individui molto anziani o disabili e in caso di carenza di tamponi", sottolinea la circolare indicando quando usare ilmolecolare. ...PERUGIA - Millecinquecento bambini di nove scuole elementari di Perugia sono i protagonisti dello studio pilota “per valutare il ruolo dello screening longitudinale tramite ...È arrivato il via libera da parte del ministero della Salute ai test salivari molecolari, con alcune limitazioni.