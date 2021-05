Terromoto nel Perugino | scossa avvertita da molti cittadini Epicentro a Gubbio

(Di sabato 15 maggio 2021) Terremoto oggi, sabato 15 maggio, alle 9.56 in provincia di Perugi a. Secondo la stima provvisoria dell'Ingv laha avuto una magnitudo tra 3.7 e 4.2 . Il sisma è stato avvertito sia nell'...

Il sisma è stato avvertito sia nell'Eugubino,Perugino che nell'Assisano. Un'altra scossa è arrivata undici minuti dopo, per la precisione alle 10.07. Secondo l'Ingv la stima provvisoria della ...Il sisma è stato avvertito sia nell'Eugubino,Perugino che nell'Assisano. Un'altra scossa è arrivata undici minuti dopo, per la precisione alle 10.07. Secondo l'Ingv la stima provvisoria della ...Serie di scosse nel distretto eugubino, dopo quella 9:56 decine di repliche, la più forte di mangnitudo 3.1 alle 10:07 FABRIANO, 15 maggio 2021 – Una serie di scosse, la più forte di questa di magnitu ...FABRIANO - Scossa di terremoto avvertita e sentita anche nel Fabrianese. Alle 9,56 la terra ha tremato in provincia di Perugia con l'epicentro vicino a Gubbio con una scossa di ...