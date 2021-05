Terremoto oggi 15 maggio 2021 Perugia: magnitudo, epicentro e ultime notizie (Di sabato 15 maggio 2021) Una scossa di Terremoto è stata registrata oggi, sabato 15 maggio 2021, in provincia di Perugia. La scossa, registrata alle 9,55 circa dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha una magnitudo provvisoria tra il 3.7 e il 4.2. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021) Una scossa diè stata registrata, sabato 15, in provincia di. La scossa, registrata alle 9,55 circa dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha unaprovvisoria tra il 3.7 e il 4.2. Notizia in aggiornamento

Advertising

namsgold : buongiornissimo oggi la sveglia è fornita da una scossa di terremoto tra 3.7 e 4.2 con epicentro vicino casa, che b… - HOPEMlNT : oggi giornata già piena di emozioni, è la festa dei ceri che non si farà, l'anniversario dei jihope ed è appena pas… - il_brigante07 : RT @zazoomblog: Terremoto oggi in Italia 15 maggio 2021: tutte le ultime scosse Tempo reale - #Terremoto #Italia #maggio #2021: https://… - zazoomblog : Terremoto oggi in Italia 15 maggio 2021: tutte le ultime scosse Tempo reale - #Terremoto #Italia #maggio #2021: - doctorhoover : RT @tweetnewsit: ?? #Terremoto Umbria oggi -