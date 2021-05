Terremoto Gubbio | torna a tremare il Centro Italia | ultime notizie

(Di sabato 15 maggio 2021) Serie di scosse dinei pressi diil, la più forte di magnitudo 4.Dalla tarda serata di ieri, èto ail, in particolare l’Umbria e le vicine Marche. Infatti, a partire dalle ore 22.20 ci sono state una serie di scosse dinell’area del cratere, con epia una manciata di chilometri dae non solo. La prima scossa nella serata di ieri ha avuto magnitudo 2.8, poi ne sono seguite altre. Ti potrebbe interessare anche ->nel mar ...

emergenzavvf : ?? Scossa di #terremoto alle 9:56 ML 4.0 registrata a #Gubbio (PG), seguita da una seconda alle 10:07 di magnitudo… - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 4.0 stamani a Gubbio alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche… - Corriere : Terremoto in Umbria, la scossa avvertita a Gubbio e a Perugia. «Magnitudo 4.0» - deMerteuil1 : RT @Dadanna4: Terremoto a Gubbio. Ore 9,55 4 grado R ore 1007 nuovamente 3,1 R - svirgola2 : RT @Today_it: Terremoto a Gubbio, tre scosse in poche ore: tanta paura -

Per due volte la terra ha tremato a Gubbio in provincia di Perugia. Un terremoto di magnitudo 4.0 alle ore 9.56 e un'altra scossa più lieve alle 10.07. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione, tante le segnalazioni sui social. Un terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuto stamani a Gubbio alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro. Al momento non sono giunte al centralino dei vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. In Umbria, la terra ha tremato nella mattina di sabato 15 maggio. Non si registrano, al momento, danni a persone o cose ma molte persone sono uscite in strada. Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto stamani a Gubbio alle ore 9:56. La scossa è stata avvertita anche nel capoluogo.