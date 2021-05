Terapia per gli effetti del Covid, si può recuperare olfatto e gusto in 30 giorni (Di sabato 15 maggio 2021) L’università di Perugia sta studiando una Terapia per gli effetti provocati dal Covid, la perdita dell’olfatto ed il gusto, che può proseguire nonostante la guarigione, potrebbe essere risolta. Getty Images / Gianluca PanellaIl team di Arianna Di Stadio che coordina la Ricerca in Otorinolaringoiatria e docente di Neuroscienze all’Università di Perugia, ha reso noti i primi risultati di un’innovativa Terapia di anti-neuroinfiammazione. E’ stata condotta su un centinaio di pazienti che, guariti dal Covid, hanno continuato a soffrire di deficit dell’olfatto (anosmia) e deficit del gusto (ageusia), effetti che colpiscono un guarito su 10. “Lo studio parte dall’ipotesi che la causa della perdita ... Leggi su formatonews (Di sabato 15 maggio 2021) L’università di Perugia sta studiando unaper gliprovocati dal, la perdita dell’ed il, che può proseguire nonostante la guarigione, potrebbe essere risolta. Getty Images / Gianluca PanellaIl team di Arianna Di Stadio che coordina la Ricerca in Otorinolaringoiatria e docente di Neuroscienze all’Università di Perugia, ha reso noti i primi risultati di un’innovativadi anti-neuroinfiammazione. E’ stata condotta su un centinaio di pazienti che, guariti dal, hanno continuato a soffrire di deficit dell’(anosmia) e deficit del(ageusia),che colpiscono un guarito su 10. “Lo studio parte dall’ipotesi che la causa della perdita ...

Advertising

sbonaccini : All’ospedale di Ravenna per inaugurare il nuovo Reparto di Terapia Antalgica. Un grande investimento per supportare… - poliziadistato : Progetto “Respira e sorridi” di #PoliziadiStato insieme a @GeronimoStilton Fondazione per donare ventilatori polmon… - borghi_claudio : @Fabiusfax Ma chissà da quanto cerco di far capire a tutti che piaccia o non piaccia la stragrande maggioranza degl… - cobiegom : Comunque ho interrotto la visione di don matteo per provare a mettere un briciolo di razionalità nelle vostre menti… - GiulioMarini2 : @Corvonero75 Senza nulla togliere al collega tedesco, la questione tamponi è stata per ora risolta parzialmente in… -