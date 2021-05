(Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - "Del tuo tweetsolo i- se sinceri - per il resto, da politico imparziale quale sono e ho sempre dimostrato di essere, evito di rispondere alle, non è mio stile. W lo sport W ilW l'Italia!". Così su Twitter Simonecosì aidi Vincenzoper la nomina nella fondazione che gestirà le Atp Finals di Torino. L'ex ministro dello sport gli aveva anche chiesto di restare autonomo rispetto alla sottosegretaria Valentina Vezzali che lo ha nominato.

Advertising

TV7Benevento : Tennis: Valente replica a Spadafora, 'accetto complimenti e non rispondo a provocazioni'... - TV7Benevento : Tennis: Spadafora, 'bene Valente alle Atp Finals, resti imparziale rispetto a Vezzali'... - marco_valente_ : RT @Marco_Barlaam: Siamo alla follia. Internazionali di tennis #IBI2021 a Roma. La partita va al terzo set, ma a questo punto, essendo le 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Valente

Metro

... l'onorevole Simone(in rappresentanza dell'autorità di Governo competente in materia di sport), e l'avvocato Fabrizio Tropiano, in rappresentanza della Federazione Italiana. Il ...... Fabrizio Ricca, l'onorevole Simonein rappresentanza del Governo e l'avvocato Fabrizio Tropiano per la Federazione Italiana(Fit). La costituzione del Comitato avverrà a Torino, il 20 ...Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - "Del tuo tweet accetto solo i complimenti - se sinceri - per il resto, da politico imparziale quale sono e ho sempre dimostrato di essere, evito di rispondere alle provoc ...Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - "Complimenti a Simone Valente: Lega e Vezzali lo hanno nominato nella Fondazione che gestirà le Atp Finals di Torino. Abbiamo sempre sostenuto l'indipendenza dello sport ...