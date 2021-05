Tennis: Internazionali Bnl, Swiatek raggiunge Pliskova in finale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – La campionessa in carica del Roland Garros, Iga Swiatek, vola in finale agli Internazionali Bnl d’Italia in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico. La 19enne polacca, numero 15 del mondo e del seeding, supera la 17enne statunitense Coco Gauff, numero 35 Wta, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un’ora e 47 minuti. Swiatek sfiderà domani per il titolo la ceca Karolina Pliskova, numero 9 del mondo e del tabellone. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. – (Adnkronos) – La campionessa in carica del Roland Garros, Iga, vola inagliBnl d’Italia in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico. La 19enne polacca, numero 15 del mondo e del seeding, supera la 17enne statunitense Coco Gauff, numero 35 Wta, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-3 in un’ora e 47 minuti.sfiderà domani per il titolo la ceca Karolina, numero 9 del mondo e del tabellone. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

NicolaPorro : Ora guardatevi questo video.... L'assurda scena che si è vista ieri sera agli #Internazionali di tennis fa sorgere… - Paolo_Bargiggia : Solo un Paese Governato da idioti mette in piedi un cinema squallido come quello degli Internazionali di tennis di… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO AI QUARTI DI FINALE BATTUTO L'AUSTRIACO THIEM IN 3 SET (6-4, 6-7, 7-6)… - greatescapef : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA: NADAL IN FINALE Sconfitto in 2 set l'americano Opelka (6-4, 6-4) #SkyTennis #Tennis #SkyS… - zazoomblog : Tennis: Internazionali Bnl Swiatek raggiunge Pliskova in finale - #Tennis: #Internazionali #Swiatek -