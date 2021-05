**Tennis: Internazionali Bnl, Nadal primo finalista** (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Rafael Nadal è il primo finalista degli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, seconda testa di serie e nove volte vincitore a Roma, sconfigge lo statunitense Reilly Opelka, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 32 minuti. Nadal aspetta il vincente tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del seeding, e l'azzurro Lorenzo Sonego, numero 33 Atp. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Rafaelè ilfinalista degliBnl d'Italia (terra, montepremi 2.082.960 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, seconda testa di serie e nove volte vincitore a Roma, sconfigge lo statunitense Reilly Opelka, numero 47 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 32 minuti.aspetta il vincente tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del seeding, e l'azzurro Lorenzo Sonego, numero 33 Atp.

Advertising

NicolaPorro : Ora guardatevi questo video.... L'assurda scena che si è vista ieri sera agli #Internazionali di tennis fa sorgere… - Paolo_Bargiggia : Solo un Paese Governato da idioti mette in piedi un cinema squallido come quello degli Internazionali di tennis di… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 ROMA, SONEGO AI QUARTI DI FINALE BATTUTO L'AUSTRIACO THIEM IN 3 SET (6-4, 6-7, 7-6)… - an12frnc : RT @AndreaFabiano: Fammi capire, tu hai la fortuna di assistere dal vivo agli internazionali di tennis Roma e poi sugli spalti stai sempre… - Corentin_Info : ??ATP - Internazionali BNL d'Italia??#tennis ??Demi-finale?? 13h00 R. Opelka 0-2 R. Nadal -