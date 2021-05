Tennis: Internazionali Bnl, altra impresa Sonego, batte Rublev e in semifinale trova Djokovic (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Lorenzo Sonego compie un’altra impresa agli Internazionali Bnl di Roma e dopo aver superato il numero 5 al mondo Dominic Thiem negli ottavi oggi ha superato il numero 7 Andrey Rublev nei quarti di finale, qualificandosi per le semifinali del torneo capitolino. Il Tennista piemontese si è imposto in rimonta sul russo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 34 minuti. L’azzuro in semifinale (non succedeva dal 2007), se la vedrà con il numero uno del mondo, il serbo Novak Djokovic. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – Lorenzocompie un’agliBnl di Roma e dopo aver superato il numero 5 al mondo Dominic Thiem negli ottavi oggi ha superato il numero 7 Andreynei quarti di finale, qualificandosi per le semifinali del torneo capitolino. Ilta piemontese si è imposto in rimonta sul russo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 34 minuti. L’azzuro in(non succedeva dal 2007), se la vedrà con il numero uno del mondo, il serbo Novak. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

