Tendenza colore | tutte pazze per lo skunk hair

(Di sabato 15 maggio 2021) Skunk, in inglese, significa puzzola. Perché parlare di puzzole in una rubrica beauty? Semplice, perchè la tendenza skunk hair deve il suo nome alla caratteristica pelliccia bicolor di questo buffo mammifero. Si tratta, infatti, di sfoggiare una chioma di due diverse tonalità, possibilmente in forte contrasto cromatico, quindi una molto chiara, l’altra molto scura.

Un capo must - have che si presta a essere abbinato con pezzi vintage , dalalla forma. Una ... 5 outfit per indossarli con stile nel 2021 Una felpa con cappuccio , dei jeans strappati...In collezione Saint Laurent e Bottega Veneta vige invece la legge delunico: le prime in pelle intrecciata, le seconde invece con l'iconica trapuntatura signature del marchio. E...Un solo colore capelli non vi basta? Passate al look skunk hair, che prevede l'abbinamento di due nuance a contrasto, possibilmente una molto chiara, l'altra super dark. Ispirazione: anni Novanta ...Da sempre il costume da bagno è un ticket per la felicità e mai come oggi ne avvertiamo la sua indispensabile futilità. Le collezioni 2021 sono state pensate proprio in piena pandemia e forse questo a ...