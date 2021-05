Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 15 maggio: Rosalie caccia di casa Michael (Di sabato 15 maggio 2021) anticipazioni della puntata di sabato 15 maggio di Tempesta d’Amore. Cosa accadrà nell’episodio in onda oggi? Michael dice la verità a Rosalie sul loro rapporto: lei si infuria e lo caccia. Franzi si dice pronta a trasferirsi con Tim in Inghilterra. Alfons scopre che c’è una banda di ladri che sta terrorizzando la zona: prioritario salvaguardare Hildegard e Vanessa. Tempesta d’Amore va in onda dal lunedì alla domenica Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 15 maggio 2021)della puntata di sabato 15di. Cosa accadrà nell’episodio in ondadice la verità asul loro rapporto: lei si infuria e lo. Franzi si dice pronta a trasferirsi con Tim in Inghilterra. Alfons scopre che c’è una banda di ladri che sta terrorizzando la zona: prioritario salvaguardare Hildegard e Vanessa.va in onda dal lunedì alla domenica Articolo completo: dal blog SoloDonna

