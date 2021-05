Tempesta d'amore, anticipazioni dal 16 al 22 maggio: una clamorosa decisione (Di sabato 15 maggio 2021) Nuovi arrivi e incontri inaspettati caratterizzeranno le prossime puntate di Tempesta d'amore, come svelano le anticipazioni dal 16 al 22 maggio. Innanzitutto, Werner proverà a mettere in difficoltà Ariane con una finta lettera di ricatto, ma Selina manderà a monte i suoi piani. Poco dopo, però la Von Thalheim confiderà alla Kalenberg di dubitare della sua innocenza. Intanto, Maja litigherà violentemente con Florian in quanto penserà sia un cacciatore. In seguito, al Fürstenhof tutto sarà pronto per il torneo di polo, mentre Michael continuerà a far credere a Rosalie di volere una relazione con lei, ma farà di tutto per evitare di rimanere con lei da solo. Dal canto suo, per convincere Selina di non aver assassinato Karl, Ariane prenderà una clamorosa decisione e si sottoporrà ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 15 maggio 2021) Nuovi arrivi e incontri inaspettati caratterizzeranno le prossime puntate did', come svelano ledal 16 al 22. Innanzitutto, Werner proverà a mettere in difficoltà Ariane con una finta lettera di ricatto, ma Selina manderà a monte i suoi piani. Poco dopo, però la Von Thalheim confiderà alla Kalenberg di dubitare della sua innocenza. Intanto, Maja litigherà violentemente con Florian in quanto penserà sia un cacciatore. In seguito, al Fürstenhof tutto sarà pronto per il torneo di polo, mentre Michael continuerà a far credere a Rosalie di volere una relazione con lei, ma farà di tutto per evitare di rimanere con lei da solo. Dal canto suo, per convincere Selina di non aver assassinato Karl, Ariane prenderà unae si sottoporrà ...

Advertising

lordjimpt : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta E non vacilla mai Shakespeare - SodfaSofy : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta E non vacilla mai Shakespeare - MoiAvantToi : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta E non vacilla mai Shakespeare - Tarekzicko : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta E non vacilla mai Shakespeare - annie_zermatt : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta E non vacilla mai Shakespeare -