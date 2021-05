Teatro San Carlo | sold out per la prima della Traviata

(Di sabato 15 maggio 2021) di Maridì Vicedominiout aldi San, venerdì sera 14 maggio per la riapertura ufficiale dopo sette lunghi mesi di chiusura totale dovuta alle misure di sicurezza anti Covid. Cinquecento spettatori visibilmente emozionati – circa la metà rispetto ad una normale capienza del Massimo partenopeo di oltre 1000 posti – si sono distribuiti tra la sala ed i palchi per assistere a “La” di Giuseppe Verdi. Gli spettatori all’ingresso delsono stati accolti da un folto gruppo di allievi del Liceo Musicale Margherita di Savoia diretti dal MaestroMorelli che, assieme ad alcuni dei partecipanti al laboratorio sullaorganizzato nei mesi scorsi, hanno interpretato le note del capolavoro verdiano. Molto emozionante, ...

Sold out al Teatro di San Carlo, venerdì sera 14 maggio per la riapertura ufficiale dopo sette lunghi mesi di chiusura totale dovuta alle misure di sicurezza anti Covid. Cinquecento spettatori ...