Tartine con crema al tonno e peperoni | Irresistibili come le ciliegie (Di sabato 15 maggio 2021) Tartine con crema al tonno e peperoni ricettasprintOggi vi presentiamo un finger food gustoso e pronto in pochi minuti. Stiamo parlando delle Tartine con crema al tonno e peperoni. Si tratta di crostini fatti con fette di pane abbrustolito spalmato con la crema di tonno naturale sgocciolato e peperoni rossi grigliati insaporiti con succo di limone e spezie a proprio piacimento. In alternativa, se avete il condimento già pronto e pochi minuti a disposizione, potete usare come base dei crackers circolari salati. Facilissime da realizzare, queste piccole delizie salate croccanti sono davvero invitanti sia che siano farcite con la crema abbellita con tocchetti di pesce e ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021)conalricettasprintOggi vi presentiamo un finger food gustoso e pronto in pochi minuti. Stiamo parlando delleconal. Si tratta di crostini fatti con fette di pane abbrustolito spalmato con ladinaturale sgocciolato erossi grigliati insaporiti con succo di limone e spezie a proprio piacimento. In alternativa, se avete il condimento già pronto e pochi minuti a disposizione, potete usarebase dei crackers circolari salati. Facilissime da realizzare, queste piccole delizie salate croccanti sono davvero invitanti sia che siano farcite con laabbellita con tocchetti di pesce e ...

