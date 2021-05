Tappa 8 del Giro d’Italia 2021: sezioni e mappe (Di sabato 15 maggio 2021) Foggia, dove la “Corsa Rosa” completò diciassette tappe, compresa la prima nel 1924, questa volta servirà da città di partenza per la Tappa 8 del Giro d’Italia. Tappa 8 del Giro d’Italia: come sarà il percorso? Il plotone percorrerà le strade della Puglia verso ovest, passando, tra gli altri Lucera, città con anfiteatro romano e castello medievale. La prima salita di giornata apparirà a circa 30 chilometri dalla partenza. La parte successiva del percorso si snoda su strade molisane leggermente ondulate. I ciclisti dovranno salire leggermente alla Tappa intermedia a Campobasso, sempre con parametri di circa 4 chilometri e 5%. La Bocca della Selva emergerà a metà percorso, la sfida principale della giornata. I primi 7,5 chilometri hanno una pendenza media del 4,6%, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Foggia, dove la “Corsa Rosa” completò diciassette tappe, compresa la prima nel 1924, questa volta servirà da città di partenza per la8 del8 del: come sarà il percorso? Il plotone percorrerà le strade della Puglia verso ovest, passando, tra gli altri Lucera, città con anfiteatro romano e castello medievale. La prima salita di giornata apparirà a circa 30 chilometri dalla partenza. La parte successiva del percorso si snoda su strade molisane leggermente ondulate. I ciclisti dovranno salire leggermente allaintermedia a Campobasso, sempre con parametri di circa 4 chilometri e 5%. La Bocca della Selva emergerà a metà percorso, la sfida principale della giornata. I primi 7,5 chilometri hanno una pendenza media del 4,6%, ...

