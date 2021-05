Tancredi: dopo Amici esce il singolo Iride, la sua reazione (Di sabato 15 maggio 2021) esce il 14 maggio il primo disco di Tancredi, tra i semifinalisti di Amici 20. Si intitola Iride e contiene sette brani di cui tre sono gli inediti presentati durante il talent show di Canale 5. Tancredi, di “Amici” ne ha fatto una grande occasione di crescita, per liberarsi dalla zavorra di chi ha capito di voler fare musica senza però trovare in un primo momento la risposta del pubblico… o qualcuno che credesse in lui. Durante il Serale ha trovato il suo spazio di libertà, facendo affezionare il pubblico non solo alla sua voce, ma soprattutto alla sua personalità, tanto timida nel quotidiano quanto esplosiva sul palco. Il 14 maggio è arrivato “Iride”, il suo progetto discografico d’esordio, il primo passo verso il suo sogno: farci vivere nel suo ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021)il 14 maggio il primo disco di, tra i semifinalisti di20. Si intitolae contiene sette brani di cui tre sono gli inediti presentati durante il talent show di Canale 5., di “” ne ha fatto una grande occasione di crescita, per liberarsi dalla zavorra di chi ha capito di voler fare musica senza però trovare in un primo momento la risposta del pubblico… o qualcuno che credesse in lui. Durante il Serale ha trovato il suo spazio di libertà, facendo affezionare il pubblico non solo alla sua voce, ma soprattutto alla sua personalità, tanto timida nel quotidiano quanto esplosiva sul palco. Il 14 maggio è arrivato “”, il suo progetto discografico d’esordio, il primo passo verso il suo sogno: farci vivere nel suo ...

Advertising

AmiciUfficiale : Le prime parole di Tancredi dopo l'eliminazione dalla Semifinale e una dedica specialissima al papà che lo ha sempr… - Missunderstress : Spero che l'intervista a Tancredi sia subito dopo questa perché sono già piena di questo programma. Che supplizio, tutto per un 2001 ricco. - alessleva : @sononatanera Pensare che andò allo spareggio con Tancredi... già dopo mezz’ora il meccanismo del serale già bucava #amici20 - mattehwmars : Non Lorella Cuccarini che si scatena su 'Loca', dopo aver spammato Tancredi durante la settimana. Maria, ti rifac… - Cicciodicastri : @Nino_TheBest @vanda235 Nelle ultime giornate Carmignani fu relegato in panchina dopo un paio di svarioni clamorosi… -