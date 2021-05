Tancredi Cantù: chi è, età, canzoni, Instagram, vita privata, chi è la fidanzata, madre, chi è il padre, Amici (Di sabato 15 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Oggi ampio spazio verrà dedicato ad Amici e in studio ci saranno anche gli ultimi due ragazzi eliminati dal Serale, Tancredi Cantù e Serena Marchese. Tancredi Cantù di Amici 20: chi è, età, dove è nato Tancredi Cantù Rajnoldi è nato nel 2001 a Milano, da due genitori molto attivi nel mondo della moda e della pittura. Il padre Alberto, infatti, è un direttore creativo della Maison Giorgia Armani. Tancredi ha frequentato il Liceo Classico e ha subito iniziato a scrivere le sue canzoni. Ha studiato al CPM Music Institute di Milano e ha vinto per ben due volte la Challenge di Esse Magazine. Tancredi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo. Oggi ampio spazio verrà dedicato ade in studio ci saranno anche gli ultimi due ragazzi eliminati dal Serale,e Serena Marchese.di20: chi è, età, dove è natoRajnoldi è nato nel 2001 a Milano, da due genitori molto attivi nel mondo della moda e della pittura. IlAlberto, infatti, è un direttore creativo della Maison Giorgia Armani.ha frequentato il Liceo Classico e ha subito iniziato a scrivere le sue. Ha studiato al CPM Music Institute di Milano e ha vinto per ben due volte la Challenge di Esse Magazine.di ...

Advertising

Raffy_Hemmings : RT @tancsupremacy: signore e signori, il mio protagonista di #amici20: Tancredi Cantù Rajnoldi @Tancred_i - _tricesss_ : RT @mxrtnp: Un ringraziamento speciale per aver reso questa edizione speciale va all'unico e solo Tancredi Cantù Rajnoldi e non qui si disc… - ricciaflix : Non toccatemi quell'angioletto di Tancredi Cantù Rajnoldi o faccio la pazza ve lo dico - __Sehnsucht___ : RT @eccomi_i: prossimamente a tutte le sfilate di Armani, il modello d'eccezione ?Tancredi Cantù Rajnoldi?@Tancred_i #iride -

Ultime Notizie dalla rete : Tancredi Cantù Amici 20, Tancredi risponde a chi lo vorrebbe innamorato di Aka7even Da qualche giorno è scoppiato il gossip su Amici 20 . Tra i fan del programma televisivo c'è chi si è immaginato una storia d'amore tra Tancredi Cantù Rajnoldi e Luca Marzano , ovvero Aka7even . Li hanno già definiti i Lucredi, ma ora è arrivata la risposta di uno dei diretti interessati.

'Oggi sono davvero felice'. Tancredi, il dopo Amici è tutto in discesa. La bellissima notizia Tancredi Cantù Rajnoldi, in arte Tancredi, lascia dunque lo studio del talent ma solo per volgere lo sguardo verso altre sponde, territori ancora inesplorati ma che cominciano a promettere un grande ...

Tancredi Cantù Rajnoldi/ A Verissimo dalla musica al rapporto con il padre Il Sussidiario.net Da qualche giorno è scoppiato il gossip su Amici 20 . Tra i fan del programma televisivo c'è chi si è immaginato una storia d'amore traRajnoldi e Luca Marzano , ovvero Aka7even . Li hanno già definiti i Lucredi, ma ora è arrivata la risposta di uno dei diretti interessati.Rajnoldi, in arte, lascia dunque lo studio del talent ma solo per volgere lo sguardo verso altre sponde, territori ancora inesplorati ma che cominciano a promettere un grande ...