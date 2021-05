Subnautica: Below Zero, trailer di lancio per il survival subacqueo – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 15 maggio 2021) trailer di lancio anche per Subnautica: Below Zero, il nuovo episodio della serie survival di Unknown Worlds Entertainment, disponibiile su tutte le piattaforme.. Subnautica: Below Zero, il nuovo episodio della serie survival sviluppata da Unknown Worlds Entertainment, è protagonista di un coinvolgente trailer di lancio che ci introduce all’ambientazione e alle novità del gioco. Disponibile da ieri su PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch, Subnautica: Below Zero ci vedrà esplorare uno scenario glaciale sul pianeta 4546B, determinati a scoprire cosa sia accaduto a nostra sorella, misteriosamente scomparsa. Un’intera ... Leggi su helpmetech (Di sabato 15 maggio 2021)dianche per, il nuovo episodio della seriedi Unknown Worlds Entertainment, disponibiile su tutte le piattaforme.., il nuovo episodio della seriesviluppata da Unknown Worlds Entertainment, è protagonista di un coinvolgentediche ci introduce all’ambientazione e alle novità del gioco. Disponibile da ieri su PC, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One e Nintendo Switch,ci vedrà esplorare uno scenario glaciale sul pianeta 4546B, determinati a scoprire cosa sia accaduto a nostra sorella, misteriosamente scomparsa. Un’intera ...

