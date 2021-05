Su Super! in arrivo la nuova serie tv Cavaliere per caso (Di sabato 15 maggio 2021) ViacomCBS Network ha annunciato che la settimana prossima debutterà su Super!, canale 47 del digitale terrestre, una nuova serie tv intitolata Cavaliere per caso. Il protagonista è Dwight, un Cavaliere 2.0, che con un bacio risveglia una principessa addormentata per secoli a causa di un incantesimo. Dwight in realtà è un giovane adolescente di provincia, che incontra la principessa Greta per puro caso, dopo essere finito in un’antica camera sotterranea nel bosco della sua città. Il suo bacio però non risveglia soltanto la principessa medievale, ma anche il mago che la addormentò (Baldric) e gli altri “cattivi” della storia. Quando inizia Cavaliere per caso su Super! La data d’uscita di Cavaliere per ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 15 maggio 2021) ViacomCBS Network ha annunciato che la settimana prossima debutterà su, canale 47 del digitale terrestre, unatv intitolataper. Il protagonista è Dwight, un2.0, che con un bacio risveglia una principessa addormentata per secoli a causa di un incantesimo. Dwight in realtà è un giovane adolescente di provincia, che incontra la principessa Greta per puro, dopo essere finito in un’antica camera sotterranea nel bosco della sua città. Il suo bacio però non risveglia soltanto la principessa medievale, ma anche il mago che la addormentò (Baldric) e gli altri “cattivi” della storia. Quando iniziapersuLa data d’uscita diper ...

Advertising

tuttopuntotv : Su Super! in arrivo la nuova serie tv Cavaliere per caso - PokeMillennium : SEGA, in arrivo un 'Super gioco' entro cinque anni #PokemonMillennium #SEGAForever Continua su… - ElisaDiGiacomo : Eccomi, arrivo da una carrellata di super brani datati 2009. Stasera è così, “momento nostalgia”. Alla fine, però,… - _Sherty_ : Giornata impegnata e arrivo in super ritardo, ma @tommistanza , mancava tanto vederti ballare?? #StanzaTommi - Giorgio_RossiTs : RT @DiscoverTrieste: I motori si accendono: cinquanta equipaggi iscritti alla quinta edizione della Mitteleuropean Race dal 14 al 16 maggio… -