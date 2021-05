Su “Anni 20” si abbatte pure la censura europea che tira le orecchie a Rai2 Meloni | «Allucinante»

(Di sabato 15 maggio 2021) “20” finisce nel mirino della ‘. L’assedio al talk show di Rai 2 ‘colpevole’ di lesa maestà a Bruxelles è completo. Dopo la bufera sollevata dalla sinistra e la minaccia di provvedimenti disciplinari dell’ad di viale Mazzini, Salini, anche la rappresentanza Ue in Italia si scomoda a mettere all’indice la trasmissione. Su20 anche laUe Rea di aver mandato in onda un servizio sarcastico nei confronti dell’Unione. Ironizzando sulle politiche alimentari, dal consumo di insetti al vino annacquato al Nutriscore. “Ce lo chiede l’Europa di mangiare da schifo”, la frase incriminata del “Contrappunto” firmato da Antonio Rapisarda. LEGGI ANCHE Gasparri difende20: "In Raida regime". Ecco il servizio ...

