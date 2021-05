Studentessa vaccinata 4 volte con vaccino Pfizer. Arrivano gli effetti collaterali. Ecco come sta (Di sabato 15 maggio 2021) A Massa, in Toscana, hanno iniettato per errore quattro dosi di vaccino Pfizer a una Studentessa di psicologia, Virginia. L’infermiera si è accorta dell’errore poco dopo la somministrazione, all’inizio si credeva che le fossero state iniettate sei dosi, ma dopo vari accertamenti sembra che le dosi siano state quattro. La ragazza è stata subito ricoverata in ospedale per accertamenti, ma, anche se all’inizio sembrava andare tutto bene, la situazione sta cambiando. “Fondamentale monitorarla”, le parole del virologo Sarà Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano a seguire la ragazza. Il professore ha spiegato alla madre della giovane che Virginia appare gravemente disidratata: anche dopo 4 litri di acqua ha molta sete e le labbra secche. Per ora ho solo avuto modo di sentire la madre, ho avuto un primo ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 15 maggio 2021) A Massa, in Toscana, hanno iniettato per errore quattro dosi dia unadi psicologia, Virginia. L’infermiera si è accorta dell’errore poco dopo la somministrazione, all’inizio si credeva che le fossero state iniettate sei dosi, ma dopo vari accertamenti sembra che le dosi siano state quattro. La ragazza è stata subito ricoverata in ospedale per accertamenti, ma, anche se all’inizio sembrava andare tutto bene, la situazione sta cambiando. “Fondamentale monitorarla”, le parole del virologo Sarà Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università Statale di Milano a seguire la ragazza. Il professore ha spiegato alla madre della giovane che Virginia appare gravemente disidratata: anche dopo 4 litri di acqua ha molta sete e le labbra secche. Per ora ho solo avuto modo di sentire la madre, ho avuto un primo ...

