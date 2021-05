Stellini: “Meritavamo di più, la Juve resta un riferimento” (Di sabato 15 maggio 2021) Stellini ha rilasciato una lunga intervista alla TV dell’Inter nel post della gara persa per 3-2 contro la Juventus Christian Stellini (vice di Antonio Conte), ai microfoni di Inter TV, commenta così la gara dell’Allianz Stadium persa contro la Juventus. Mister Stellini, un risultato che non rispecchia la gara vista.“Si, ne siamo convinti anche noi. Per noi era importante venire qua e dimostrare di portare a casa il massimo. Ci abbiamo provato e a mio modesto parere ci siamo anche riusciti, meritando nel complesso qualcosa in più. Non dobbiamo comunque lasciare che questa gara cambi il nostro umore: dobbiamo continuare a goderci il momento, col nostro orgoglio e la gioia per il grande traguardo raggiunto”. È stata una Juventus subito aggressiva, salvo poi vedere l’Inter tornare più ... Leggi su retecalcio (Di sabato 15 maggio 2021)ha rilasciato una lunga intervista alla TV dell’Inter nel post della gara persa per 3-2 contro lantus Christian(vice di Antonio Conte), ai microfoni di Inter TV, commenta così la gara dell’Allianz Stadium persa contro lantus. Mister, un risultato che non rispecchia la gara vista.“Si, ne siamo convinti anche noi. Per noi era importante venire qua e dimostrare di portare a casa il massimo. Ci abbiamo provato e a mio modesto parere ci siamo anche riusciti, meritando nel complesso qualcosa in più. Non dobbiamo comunque lasciare che questa gara cambi il nostro umore: dobbiamo continuare a goderci il momento, col nostro orgoglio e la gioia per il grande traguardo raggiunto”. È stata unantus subito aggressiva, salvo poi vedere l’Inter tornare più ...

