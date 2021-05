Spezia-Torino e Genoa-Atalanta | le formazioni ufficiali

(Di sabato 15 maggio 2021) Inizia con due anticipi importanti la 37^ di Serie A. Queste ledi, sfida per la salvezza, e, match per la Champions traguardo della Dea:(4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza;...

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - Fedeshi_ : @_schiaffino__ @DonBastiano4 E tra Spezia-Torino i granata? - Toro_News : ?? | SPEZIA-TORINO LIVE Manca poco al calcio d'inizio di #SpeziaTorino: seguila con noi in diretta su #ToroNews - MondoNapoli : Spezia-Torino, le formazioni ufficiali - -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Torino

DIRETTA/video streaming tv: match inedito al Picco La vittoria metterebbe Gasperini al riparo da brutte sorprese: infatti, contro i bianconeri il doppio confronto è a favore (pareggio ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la 37ª giornata di ...Tutto pronto per la sfida tra Spezia-Torino, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. In palio la salvezza.Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Torino, calcio d’inizio alle ore 15: Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Saponara. A disposizione: ...