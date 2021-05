Spezia Torino 2-0 LIVE | Nzola vicinissimo al terzo gol

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 maggio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Chance per Agudelo – Errore pazzesco di Bremer che regala palla ad Agudelo il quale entra in area dalla sinistra e prova a mettere in mezzo, il Toro in qualche modo salva 7? Mandragora a terra – Mandragora, dopo un contrasto a centrocampo con Maggiore, rimane a terra dolorante alla schiena. 10? Ritmi bassi – Fase di studio tra le due squadre, con i ritmi molto bassi. 15? Losi fa vedere ...