Spezia | Maggiore |  «Salvezza grande risultato Ma potevamo raggiungerla prima»

(Di sabato 15 maggio 2021) Giulio, centrocampista dello, ha celebrato laottenuta grazie alla vittoria sul Torino Giulio, centrocampista dello, ha celebrato laottenuta grazie alla vittoria sul Torino. Le sue dichiarazioni.– «Pensavamo di poter raggiungere laqualche partitasinceramente, ma da neopromossa anche salvarsi alla penultima è un grandissimo. L’attesa della gara di oggi raggiunge quasi i livelli di quella dei playoff, come tensione ed emozione. Ci giocavamo tantissimo. Rimanere in Serie A è un obiettivo che dovevamo a noi e alla gente. La dedica ovviamente va a loro, siamo felici. Abbiamo sempre fatto le cose preparate, non ci siamo mai ...

La partita Queste sono state le scelte dei due allenatori per lo scontro più importante del campionato: Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Saponara. Torino: Belotti. Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Ricci (57' Leo Sena), Pobega (69' Estevez); Saponara (77' Erlic), Nzola, Agudelo (57' Farias).