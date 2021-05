Spezia, Italiano: 'Salvezza raggiunta: squadra straordinaria' (Di sabato 15 maggio 2021) LA Spezia - "Per restare in Serie A contro squadre di questo livello dovevamo fare un triplo sforzo, dopo essere riusciti ad arrivare qui l'anno scorso: abbiamo realizzato un altro nostro obiettivo e ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) LA- "Per restare in Serie A contro squadre di questo livello dovevamo fare un triplo sforzo, dopo essere riusciti ad arrivare qui l'anno scorso: abbiamo realizzato un altro nostro obiettivo e ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? La gioia dei tifosi dello #Spezia che cantano per #Italiano: tecnico in lacrime per l'impresa salvezza - ImpieriFilippo : RT @Luca_Cilli: Curriculum di Vincenzo #Italiano: promozione dalla D alla C con l'Arzignano. Va a #Trapani e vince il campionato di C. In B… - Luca_Cilli : Curriculum di Vincenzo #Italiano: promozione dalla D alla C con l'Arzignano. Va a #Trapani e vince il campionato di… - PicenoTime : Spezia-Torino 4-1, highlights. I liguri di Italiano conquistano la salvezza - MarcoBojack85 : #JuveInter #JuveM3rda #Pirloout Da ex Juventino parlo partita venduta non è calcio tifo Spezia e per italiano va… -