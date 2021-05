Spezia | il presidente Platek si presenta | “Qui tanta passione Ecco i dettagli del nostro progetto”

Leggi su mediagol

(Di sabato 15 maggio 2021) La famigliaè arrivata in Italia.Questa mattina, Robert, nuovo proprietario dello, si èto alla stampa all'Nh Hotel, rispondendo alle domande dei cronisti. Dopo pranzo, gli americani si recheranno anche allo Stadio "Picco" per assistere al delicato match contro il Torino di Davide Nicola: un vero e proprio scontro diretto in chiave salvezza. "Se loretrocedesse? Non credo succederà ad essere onesto. Mi fido dei nostri giocatori. Rispondere a questa domanda significherebbe non avere fiducia in loro, posso dire che mi fido ciecamente di loro", sono state le sue parole.LA SCELTA - "Ci siamo guardati intorno e la relazione funziona quando funziona da entrambe le parti. Ci piace la città, ha il mare e un porto. Abbiamo conosciuto il management e siamo rimasti soddisfatti. ...