SPECIALE CHAMPIONS 1 Com’è cambiata l’Atalanta nella stagione | tutti i dati del quinto capolavoro di Gasp

Genoa battuto, l'Atalanta è in Champions League per il terzo anno consecutivo. L'ennesimo obiettivo incredibile raggiunto dalla squadra di Gasperini, che lancia ancora una volta i nerazzurri tra le grandi del calcio europeo.

Ultime Notizie dalla rete : SPECIALE CHAMPIONS Atalanta, Gasperini: «Questa qualificazione in Champions ha un sapore speciale» Calcio News 24 Gasperini: “Questa qualificazione ha un sapore speciale” Il tecnico dell’Atalanta dopo il successo sul Genoa: “La Coppa Italia sarebbe la ciliegina ma noi siamo convinti di aver vinto tanto lo stesso” È un Gian Piero Gasperini giustamente soddisfatto dopo l ...

Gasperini: “I miglioramenti non sempre si misurano con i punti” Gian Piero Gasperini a Sky Sport: “Vincere la Coppa Italia indubbiamente sarebbe un coronamento per queste stagioni” ...

Il tecnico dell’Atalanta dopo il successo sul Genoa: “La Coppa Italia sarebbe la ciliegina ma noi siamo convinti di aver vinto tanto lo stesso” È un Gian Piero Gasperini giustamente soddisfatto dopo l ...Gian Piero Gasperini a Sky Sport: “Vincere la Coppa Italia indubbiamente sarebbe un coronamento per queste stagioni” ...