Sonego-Rublev oggi: nuovo orario, tv, programma, streaming Internazionali d’Italia Roma (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzo Sonego tornerà in campo, pioggia permettendo, oggi alle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2021 contro Andrey Rublev. Il match, in programma ieri, è stato rinviato a causa del fortissimo temporale che si è abbattuto sulla capitale nella giornata di ieri. Sarà una partita estremamente complessa per l’azzurro che dal canto suo, però, ha potuto sfruttare la giornata di ieri per recuperare dalla lunghissima maratona contro Dominic Thiem. Il numero 8 del mondo è un avversario estremamente complesso da affrontare e per puntare alla semifinale il torinese dovrà mettere in campo una prestazione super, così come è accaduto contro l’austriaco. Il vincente di questa partita tornerà in campo alle ore 18.30 per la seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) Lorenzotornerà in campo, pia permettendo,alle ore 11.00 sulla Grand Stand Arena per i quarti di finale degli2021 contro Andrey. Il match, inieri, è stato rinviato a causa del fortissimo temporale che si è abbattuto sulla capitale nella giornata di ieri. Sarà una partita estremamente complessa per l’azzurro che dal canto suo, però, ha potuto sfruttare la giornata di ieri per recuperare dalla lunghissima maratona contro Dominic Thiem. Il numero 8 del mondo è un avversario estremamente complesso da affrontare e per puntare alla semifinale il torinese dovrà mettere in campo una prestazione super, così come è accaduto contro l’austriaco. Il vincente di questa partita tornerà in campo alle ore 18.30 per la seconda ...

SkySport : Sonego straordinario contro Thiem: che lotta a Roma ? ?? SONEGO-RUBLEV: QUARTI DI FINALE ?? Venerdì 14 maggio ? Dalle… - SkySport : Masters 1000 Roma, #SonegoRublev non si gioca: tutto rinviato a domani - sportmediaset : +++ Adesso in onda su Canale 20 e in streaming sul sito - paoloangeloRF : Cielo variabile 9 gradi Grumello Cremonese ed uniti mattinata a #Cremona per articoli per @mondopadano buongiorno… - donnie_darko82 : RT @paolobertolucci: Sonego/Rublev alle 19 su @SkySport per un posto in semi a Roma -