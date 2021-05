Sonego da applausi agli Internazionali d’Italia, ma contro Djokovic serviva un miracolo. Nole in finale contro Nadal (Di sabato 15 maggio 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa Lorenzo Sonego sconfitto in semifinale agli Internazionali d’Italia: Djokovic si impone al terzo set e prenota la finale contro Nadal La favola di Lorenzo Sonego si conclude in semifinale. Il tennista italiano, numero 33 al mondo, dà fondo a tutte le ultime energie rimaste in corpo, fa sgorgare anche l’ultima goccia di sudore, ma non riesce a piegare Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Il talento torinese aveva giocato già in mattinata il recupero della sfida contro Rublev, un successo in rimonta dopo 2 ore e 30 minuti di battaglia. Nel pomeriggio la partita più complicata della sua ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa Lorenzosconfitto in semisi impone al terzo set e prenota laLa favola di Lorenzosi conclude in semi. Il tennista italiano, numero 33 al mondo, dà fondo a tutte le ultime energie rimaste in corpo, fa sgorgare anche l’ultima goccia di sudore, ma non riesce a piegare Novak, numero 1 al mondo. Il talento torinese aveva giocato già in mattinata il recupero della sfidaRublev, un successo in rimonta dopo 2 ore e 30 minuti di batta. Nel pomeriggio la partita più complicata della sua ...

