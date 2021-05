Sonego approda in semifinale agli Internazionali (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo d’Italia di tennis, torneo Masters 1000 con un montepremi pari a 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista piemontese, nel quarto rimandato ad oggi per la pioggia di ieri, ha piegato in rimonta il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7, con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Per un posto in finale l’azzurro sfiderà il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del tabellone, nonchè campione in carica, che in precedenza si era imposto per 4-6 7-5 7-5 sul greco Stefanos Tsitsipas, quinta forza del seeding.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo d’Italia di tennis, torneo Masters 1000 con un montepremi pari a 2.082.960 in corso sui campi in terra rossa del Foro Italico di Roma. Il tennista piemontese, nel quarto rimandato ad oggi per la pioggia di ieri, ha piegato in rimonta il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7, con il punteggio di 3-6 6-4 6-3. Per un posto in finale l’azzurro sfiderà il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e del tabellone, nonchè campione in carica, che in precedenza si era imposto per 4-6 7-5 7-5 sul greco Stefanos Tsitsipas, quinta forza del seeding.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

