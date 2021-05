Solo una donna su sette ospiti, Rula Jebreal declina l’invito a Propaganda Live (Di sabato 15 maggio 2021) Rula Jebreal, invitata a “Propaganda Live”, ha deciso di non presentarsi in studio dopo aver letto la lista degli ospiti: “Non c’è parità”, si scatena la polemica. Avrebbe dovuto essere presente al programma di La7 Propaganda Live per parlare della questione israelo-palestinese ed invece Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese, ha deciso di declinare l’invito L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 15 maggio 2021), invitata a “”, ha deciso di non presentarsi in studio dopo aver letto la lista degli: “Non c’è parità”, si scatena la polemica. Avrebbe dovuto essere presente al programma di La7per parlare della questione israelo-palestinese ed invece, giornalista e scrittrice palestinese, ha deciso direL'articolo proviene da Leggilo.org.

