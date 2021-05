Sollievo per Berlusconi: dimesso dal San Raffaele. Ecco la foto prima dell’uscita dall’ospedale (Di sabato 15 maggio 2021) Silvio Berlusconi è stato appena dimesso dal San Raffaele, dove era ricoverato da martedì scorso per accertamenti legati agli strascichi del post Covid. “Berlusconi? L’ho trovato in forma” prima di lasciare l’ospedale il leader di Forza Italia ha incontrato il vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi, come si vede nella foto che pubblichiamo dal sito dell’Adnkronos. “Siamo davvero felici per il presidente Berlusconi. L’ho trovato forte e in forma”, ha dichiarato Kamel Ghribi, uscendo dal San Raffaele. LEGGI ANCHE Nuovo ricovero di Berlusconi al San Raffaele. A rischio l'ultima udienza del processo Ruby ter Migliorano le condizioni di Berlusconi. Zangrillo: il quadro mostra un calo degli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Silvioè stato appenadal San, dove era ricoverato da martedì scorso per accertamenti legati agli strascichi del post Covid. “? L’ho trovato in forma”di lasciare l’ospedale il leader di Forza Italia ha incontrato il vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi, come si vede nellache pubblichiamo dal sito dell’Adnkronos. “Siamo davvero felici per il presidente. L’ho trovato forte e in forma”, ha dichiarato Kamel Ghribi, uscendo dal San. LEGGI ANCHE Nuovo ricovero dial San. A rischio l'ultima udienza del processo Ruby ter Migliorano le condizioni di. Zangrillo: il quadro mostra un calo degli ...

