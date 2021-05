Slittamento del coprifuoco a mezzanotte: la nuova ipotesi al vaglio del governo (Di sabato 15 maggio 2021) Riaperture, verso la nuova cabina di regia: si pensa ad uno Slittamento del coprifuoco a mezzanotte. Con il monitoraggio del 14 maggio che ha confermato un miglioramento della situazione dal punto di vista epidemiologico, prende piede l’ipotesi di uno Slittamento del coprifuoco a mezzanotte. ipotesi che sarà discussa in occasione dell’attesissima cabina di regia del 17 maggio. FirenzeLa discussione sul coprifuoco Sul coprifuoco si discute animatamente ormai da settimane anche all’interno della maggioranza di governo. La Lega guida il fronte dei partiti che chiedono la cancellazione della misura, Italia Viva partecipa al pressing e il Presidente del Consiglio Mario Draghi prova ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) Riaperture, verso lacabina di regia: si pensa ad unodel. Con il monitoraggio del 14 maggio che ha confermato un miglioramento della situazione dal punto di vista epidemiologico, prende piede l’di unodelche sarà discussa in occasione dell’attesissima cabina di regia del 17 maggio. FirenzeLa discussione sulSulsi discute animatamente ormai da settimane anche all’interno della maggioranza di. La Lega guida il fronte dei partiti che chiedono la cancellazione della misura, Italia Viva partecipa al pressing e il Presidente del Consiglio Mario Draghi prova ...

