Sissy Trovato Mazza | la Procura di Venezia chiede l’archiviazione per la terza volta | secondo i pm è stato suicidio

(Di sabato 15 maggio 2021) I pubblici ministeri non credono alla tesi dell’omicidio e per lachiedonodel fascicolo riguardante la tragica morte di Maria Teresa, detta, l’agente penitenziarioquattro anni fa in condizioni gravissime all’interno di un ascensore dell’ospedale Ss. Giovani e Paolo di. La causa, un colpo di pistola sparato dalla sua pistola d’ordinanza. È stata per mesi in rianimazione, non si è mai risvegliata dal coma ed è poi stata trasferita in una struttura di riabilitazione in Calabria. È deceduta dopo oltre due anni, senza riprendere conoscenza.ladia premere il grilletto fu lei.i familiari, la ...